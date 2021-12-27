Баку, 27 декабря, 2021, 13:04 — ИА Регнум. Напряжённость в отношения между Баку и Тегераном, которая сложилась осенью текущего года, устранена. Об этом 27 декабря сообщил на брифинге глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

«Не секрет, что некоторое время назад существовала напряжённость, определенные недоразумения между двумя странами, но их были быстро устранили», — сказал министр.

Он добавил, что в скором будущем планируется провести заседание азербайджано-иранской межправительственной экономической комиссии. На нём будут согласовывать дорожную карту по реализации совместных ирано-азербайджанских экономических проектов.

Стоит отметить, что во время обострения отношений между Азербайджаном и Ираном в октябре Тегеран обвинял Баку в содействии интересам Израиля. Азербайджанская сторона обвиняла Иран в поставках грузов в Нагорный Карабах. Стороны начали проводить военные учения у границ. Потепление отношений Баку и Тегерана началось также внезапно, как и обострение.