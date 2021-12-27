Красногорск, 27 декабря, 2021, 13:13 — ИА Регнум. Зоны отдыха Подмосковья должны быть не только доступны, но и удобны для жителей в период новогодних праздников. Соответствующее поручение 27 декабря дал губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

Наталья Диева ИА REGNUM Общий вид парка

По его словам, среди жителей и гостей Подмосковье есть большой запрос на посещение парков. Поэтому руководители городских округов области должны уделить этому вопросу большое внимание.

«Наступают новогодние каникулы через несколько дней. Мы видим, сколько жителей и гостей находятся на территории Подмосковья. Мы видим огромный запрос на парки, лыжни. Все, что касается прогулок в парковых территориях, имеет большое значение. Прошу глав очень внимательно относиться к этому направлению работы, чтобы все было удобно и хорошо организовано», — сказал Воробьев.