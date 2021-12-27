Варшава, 27 декабря, 2021, 13:02 — ИА Регнум. Замглавы министерства внутренних дел и администрации Польши Блажей Побожий сказал в эфире телеканала TVP, что «стена» на польско-белорусской границе будет полностью построена до конца июня 2022 года.

Gémes SándorSzomSzed Мигранты

Чиновник сообщил, что до конца текущего года будут определены субъекты, которые построят заграждение. По его словам, переговоры с компаниями вел замминистра инфраструктуры Марек Ходкевич.

«Нам удалось связаться с хорошим консорциумом, который будет поставлять стальные панели, из которых будут создаваться элементы этого постоянного заграждения. «Стена» будет строиться на четырех участках двумя главными крупными фирмами, большим количеством акций которых владеет государство. Объект будет завершен до конца июня 2022 года», — сказал замминистра.

По его словам, пятиметровое заграждение, оснащенной системами электронного наблюдения, должно помешать «силовому форсированию границы крупными группами мигрантов».

Как сообщало ИА REGNUM, в последние полгода польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии. 2 сентября президент республики Анджей Дуда подписал указ о введении чрезвычайного положения на границе с Белоруссией. Польское руководство также инициировало строительство стены на границе с Белоруссией.