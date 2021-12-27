Красноярск, 27 декабря, 2021, 13:02 — ИА Регнум. В Красноярском крае в связи с запретом на проведение массовых мероприятий с участием детей и молодежи на Новый год-2022 запланирован показ киноальманаха «Новогодние истории» на телеканале «Енисей», в сети интернет и на информационном портале культуры Красноярского края «Культура24». Об этом ИА REGNUM заявил министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Елка

По его словам, в 2020 и 2021 годах проведение массовых мероприятий с организованным участием детей и молодёжи было запрещено. В связи с этим министерством культуры края были организованы съёмки новогодних фильмов для детей. В 2020 году, в преддверии Нового года, на телеканалах «Енисей» и «7 канал Красноярск», а также в интернете и на информационном портале культуры Красноярского края «Культура24» прошел показ киноальманаха «Новогодние истории», который посмотрели 2689 детей и их родителей.

Как уточнил Зинов, до пандемии в Красноярском крае на Новый год в большом концертном зале Красноярской краевой филармонии проводились Новогодние губернаторские елки. Так, в 2019 году в ней приняли участие 916 детей из всех муниципальных образований края.