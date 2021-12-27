Ростов-на-Дону, , 13:00 — REGNUM Ещё 20 жителей Ростовской области не смогли победить COVID-19, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 27 декабря.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 13 женщин в возрасте от 57 до 94 лет и семеро мужчин в возрасте от 66 лет до 81 года. Все ковид-пациенты имели хронические заболевания.

С начала пандемии победить COVID-19 не смогли 9 508 жителей Ростовской области.

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