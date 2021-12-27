Москва, , 13:02 — REGNUM Больше всего вакцинированных от коронавируса в России среди врачей (95%), курьеров (93%) и медицинских сестёр (92%). Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательского центра портала Superjob.ru.

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Большое число привитых от COVID-19 насчитывается среди учителей (90%), воспитателей (87%), PR-менеджеров (89%), юристов (86%), фармацевтов 85%, сотрудников сферы общественного питания — барменов и официантов (82%) и менеджеров по персоналу (81%).

Также рабочие вакцинируются активнее инженеров — 78% против 74%, рядовые бухгалтеры активнее главбухов — 71% и 67%, а менеджеры по работе с клиентами активнее специалистов по продажам — 77% и 63%. Меньше всего привитых — среди операторов call-центров (55%), диспетчеров (57%) и программистов (58%).

Опрос проведен 1−20 декабря 2021 года. Опрошены 30 000 граждан РФ старше 18 лет в 648 населенных пунктах.

ИА REGNUM ранее сообщало, в России первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции привились 62 млн человек, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

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