Таллин, , 12:58 — REGNUM На фоне роста цен на электроэнергию в Эстонии и регионе Балтийского моря стремительно вырос интерес к строительству новых электростанций. Об этом сообщила пресс-служба сетевого монополиста страны — ГАО Elering.

Электроэнергия Forbes.ru

Если в предыдущие годы в Elering подавалось в среднем по две заявки производителей энергии на подключение в год, то в этом году уже подано 25 ходатайств. Если все планы будут реализованы, то энергосети Эстонии получат дополнительно 2 665 мегаватт производственных мощностей. Средняя мощность одной заявки — 107 мегаватт.

При этом 18 из 25 ходатайств поданы о подключении солнечной электростанции, в трех случаях хотят подключить солнечную электростанцию, оснащенную системами накопления энергии, одна заявка касается установки ветряной электростанции со встроенными накопителями.

«Интересно, что действующие сетевые подключения производителей электроэнергии составляют более 3 000 мегаватт. Получается, заявки, полученные в этом году на подключение почти 2 700 МВт, сравнимы с существующими мощностями», — отметил по этому поводу руководитель по связям с общественностью компании Elering Айн Кестер.

По его словам, сетевой монополист приступил к тщательному анализу сделанных заявок, чтобы выяснить, как такие мощности вместятся в сеть и каким образом.