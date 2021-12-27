Санкт-Петербург, , 12:54 — REGNUM За последние сутки в Петербурге доставили в больницы 265 пациентов с COVID-19 и пневмонией, это на 58 человек меньше, чем в предшествующие сутки, сообщили 27 декабря в городском оперштабе. При этом число пациентов в реанимационных палатах превысило 600 человек.

Реанимация Softpedia.com

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Спад госпитализаций в целом характерен для выходных дней. В стационарах города в настоящее время лечатся 5986 человек с ковидом, это на 12 человек больше, чем в предыдущие сутки. За 26 декабря из больниц выписали по выздоровлению 156 человек (-203 к уровню предыдущих суток). В реанимации находятся 604 пациента (+8). К аппаратам ИВЛ подключены 333 пациента (+10).

В Петербурге для коронавирусных больных развернуто 8002 койки в 14 городских и трех федеральных медучреждениях. Доля свободных коек составляет 41,94% от норматива Минздрава России.

Амбулаторное лечатся от COVID-19 в Петербурге 24 306 пациентов (-237). На карантине находятся 1993 человека (-199), в обсерваторе — 80 человек (0).

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге за последние сутки снизился на 0,07 ед. и составляет 0,94 ед. от норматива Роспотребнадзора. Этот показатель говорит о том, какое количество людей в среднем заражает один заболевший пациент до его изоляции.

Напомним, за минувшие сутки в Петербурге выявили 1834 новых случая коронавируса, выписали по выздоровлению 901 человека, скончались 60 человек.

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