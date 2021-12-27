Великий Новгород, , 13:04 — REGNUM Заместитель председателя правительства Новгородской области Тимофей Гусев подал заявление об увольнении после инцидента в баре, где он устроил скандал находясь в нетрезвом состоянии. Об этом 27 декабря сообщили в пресс-службе администрации Новгородской области. Причиной увольнения послужило поведение Гусева.

Экс-заместитель председателя правительства Новгородской области Тимофей Гусев Novreg.ru

Как рассказал старший научный сотрудник Новгородского музея-заповедника Владимир Варнаев на своей странице в одной из социальных сетей, в вечером в пятницу, 24 декабря, в помещение бара, где он проводил лекцию по истории Новгородской области, зашел нетрезвый Гусев. Чиновник начал выхватывать микрофон, нецензурно ругаться, несмотря на то, что в помещении находились женщины и дети, и неоднократно указывал, кто он и где работает. Закончилась перепалка тем, что вице-губернатор сбросил на пол вещи Варнаева, а затем ещё раз оскорбил его, уже на улице.

После того, как о случившемся стало известно общественности, ситуация начала развиваться молниеносно. На следующий день Гусев принес извинения Варнаеву. В свою очередь Варнаев, который рассказал о случившемся у себя на странице, объявил об удалении поста о конфликте. Несмотря на предпринятые меры и извинения, сохранить свой пост чиновник не смог.

«Заместитель председателя правительства Новгородской области Тимофей Гусев написал заявление об уходе по собственному желанию с 27 декабря. Оно подписано. Считаем, что Тимофей Борисович принял верное решение. Любая должность в Новгородском правительстве, тем более должность заместителя председателя правительства региона, это не привилегия, а большая ответственность перед людьми. Даже в нерабочее время», — подытожили в пресс-службе областной администрации.

Отметим, 39-летний Тимофей Гусев с 2010 года занимает должности в Новгородской области. За это время он работал директором новгородского управления «Почты России», заместителем и первым заместителем главы Любытинского района, главой Любытинского района, заместителем губернатора и заместителем председателя правительства Новгородской области.