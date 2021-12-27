Москва, , 12:54 — REGNUM Новым главой Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий станет Алексей Дюмин. Об этом со ссылкой на информированный источник 27 декабря сообщил новостной портал Readovka.

МЧС России Иван Шилов © ИА REGNUM

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Собеседник отметил, что о его назначении официально будет объявлено в ближайшее время.

Напомним, Алексей Дюмин долгое время работал в личной охране президента РФ, руководил операцией по возвращению Крыма. В последние годы он занимал должность губернатора Тульской области.

Как сообщало ИА REGNUM, должность главы МЧС РФ остаётся вакантной после трагической гибели прежнего руководителя ведомства Евгения Зиничева. 8 сентября он сорвался со скалы, пытаясь спасти оступившегося кинематографиста Александра Мельникова. Но оба погибли.

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Временно исполняющим обязанности главы министерства по чрезвычайным ситуациям был назначен генерал-полковник Александр Чуприян, который ранее занимал пост первого заместителя главы ведомства.

Ранее несколько авторитетных телеграм-каналов сообщили, что новый глава МЧС будет назначен до конца 2021 года. Причём станет им, вероятно, не исполняющий обязанности министра Александр Чуприян, а другой кандидат. Среди таких кандидатов назывались губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, а такжеАлексея Дюмина.