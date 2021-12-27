Воронеж, , 12:53 — REGNUM Тендер на застройку квартала с ветхими домами в Ленинском районе Воронежа объявила администрация города. Речь идёт о квартале, который примыкает к переулку Вишнёвому.

Аварийный дом в Воронеже Марина Каширская © ИА REGNUM

В общей сложности под многоэтажное строительство планируется отдать территорию площадью 4,2 га, стартовая цена аукциона составляет 4,7 млн рублей.

На территории данного квартала расположен 21 одноэтажный дом, два из них признаны аварийными. Победитель аукциона должен за свой счёт расселить жителей многоквартирных домов, при этом расселение двух аварийных домов должно завершиться до конца 2022 года, остальных 19 домов — до конца 2026 года. Новые дома в этом квартале должны быть построены до конца 2029 года, уточняют «Вести-Воронеж».

Отметим, что решение о сносе домов в данном квартале было принято ещё в 2018 году по программе «Снос и реконструкция ветхого многоквартирного жилого фонда». Ранее в Воронеже были выставлены на торги кварталы ветхого жилья в Левобережном и Коминтерновском районах города.