Рига, , 12:53 — REGNUM В понедельник, 27 декабря, Даугавпилсская дума проводит внеочередное заседание, на котором планируется объявить в городе энергетический кризис. Об этом сообщил латвийский портал rus.lsm.lv со ссылкой на законодательный орган второго по населению и значению города страны.

Электроэнергия Rubaltic.ru

Свое решение в местной думе аргументируют тем, что со стороны городских властей для преодоления энергокризиса было сделано все возможное, единственный выход — прямое обращение к государству за помощью.

Если помощь не будет оказана, уже в феврале 2022 года в Даугавпилсе тариф на тепло увеличится в три раза.

Удорожание тепловой энергии связано с тем, что цена природного газа на мировых рынках в течение года резко выросла — более чем в 10 раз. Самыми трудными месяцами будут январь и февраль 2022 года, а в марте уже ожидается падение стоимости энергоресурсов.

Министерство по охране окружающей среды и региональному развитию (VARAM) признало, что аналогичные кризисы ожидаются в других самоуправлениях страны. Несколько из них уже заявили, что, как и Даугавпилс, обратятся за помощью к правительству.