Токио, , 12:53 — REGNUM Компания Square Enix отложила разработку игры Final Fantasy XVI примерно на полгода из-за продолжающейся эпидемии коронавируса. Заявление руководителя проекта Наоки Йошиды было опубликовано 27 декабря на twitter-странице игры.

Игра Final Fantasy XVI Скриншот с YouTube

В публикации Йошида отметил, что команда проекта не сможет выполнить обещание, согласно которому до конца 2021 года она должна сообщить поклонникам франшизы больше информации о Final Fantasy XVI.

«Я с сожалением сообщаю вам, что я не смогу сдержать это обещание, поскольку из-за непрекращающейся пандемии COVID-19 разработка игры задержалась почти на полгода», — написал Йошида. Геймдизайнер добавил, что поклонники серии могут надеяться, что информацию о новой игре Final Fantasy разработчики сообщат в марте-июне 2022 года.

https://twitter.com/finalfantasyxvi/status/1475335618905669632

Напомним, Square Enix анонсировала Final Fantasy XVI 16 сентября 2020 года в рамках трансляции PlayStation 5 Showcase Event. Ранее Наоки Йошида заявил, что хотел бы сделать шестнадцатую игру франшизы более фэнтезийной, без мехов (гигантские человекоподобные роботы) и машин.

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