Сеул, , 12:52 — REGNUM Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин указал на необходимость обладания страной оборонным потенциалом не только для сдерживания северокорейских угроз, но и для того, чтобы уладить ситуацию со своим геополитическим положением, «застрявшим между великими державами». Об этом 26 декабря сообщило Yonhap News со ссылкой на заявление помощника президента по связям с общественностью Пак Су Хёна.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин Kremlin.ru

Согласно сообщению помощника президента, опубликованному в Facebook, Мун Чжэ Ин сделал данное заявление во время встречи со своими секретарями в ноябре текущего года, комментируя план по созданию легкого авианосца к 2033 году.

«Оборонные возможности необходимы не только для сдерживания КНДР, но и для автономии нашей страны, застрявшей между великими державами, — цитирует Пак Су Хён президента. — Мы должны обладать оборонными возможностями, соответствующими геополитическому положению».

Мун Чжэ Ин также сказал, что укрепление оборонного потенциала напрямую связано с экономикой Южной Кореи, поскольку страна продолжает расширять свои позиции на мировом рынке вооружений.