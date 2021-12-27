Ульяновск, , 12:52 — REGNUM В Ульяновской области продолжают умирать от ковида. Это следует из сведений, опубликованных оперативным штабом России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По информации на 27 декабря, в регионе скончались 26 декабря 14 пациентов с коронавирусом. Это на один летальный исход меньше, чем было по итогам 25 декабря. Напомним, что 14 ковидных больных ранее умерли 23 декабря.

Всего от осложнений, вызванных ковидом, умерли 3722 жителя Ульяновской области. Это составляет 3,12% от общего числа подтверждённых случаев заражения коронавирусом.

Отметим, что за последний месяц, с 28 ноября по 26 декабря, в регионе ежедневно умирали не менее 14 ковид-больных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области в условиях пандемии коронавируса губернатор Алексей Русских поручил правительству подготовить изменения в закон о патенте и снизить его стоимость для магазинов, где продают продукты питания и товары первой необходимости.

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