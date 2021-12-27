Тбилиси, 27 декабря, 2021, 12:51 — ИА Регнум. Правящая партия «Грузинская мечта» решила упразднить Службу государственного инспектора Грузии за то, что ведомство начало расследование в связи с «жестоким» обращением с бывшим президентом республики Михаилом Саакашвили. Об этом он заявил в соцсети Facebook.

Facebook.com/moc.gov.ge Саакашвили скандалит с тюремщиками

«Службу госинспектора упраздняют из-за существующего текущего расследования пыток и бесчеловечного обращения в отношении меня», — написал экс-президент.

Он добавил, что в Службе госинспектора якобы есть все видеоматериалы, которые подтверждают «пытки». По словам Саакашвили, на их основе в минюсте Грузии сделали сокращенный, но «ужасающий для мира» ролик, как бывшего лидера государства несут в новую камеру в Глданской тюрьме в Тбилиси.

Напомним, в парламент Грузии 27 декабря начнётся рассмотрение проекта закона о разделении Службы госинспектора на Специальную следственную службу и Службу защиты персональных данных. Ведомство, которое решили упразднить, в начале декабря оштрафовало минюст и Пенитенциарную службу. Их наказали за распространение видеороликов про Саакашвили. Было показано, как он ест в время голодовки, а также как сопротивляющегося экс-президента несут за руки и за ноги в камеру.