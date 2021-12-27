Таллин, , 12:51 — REGNUM Грузооборот портов Эстонии в ноябре 2021 года снизился по сравнению с ноябрем 2020 года более чем на 8% до 2,8 млн тонн. Об этом сообщил Департамент статистики Эстонии со ссылкой на собственные данные.

Порт Таллина Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, в ноябре было погружено на суда в общей сложности 1,81 млн тонн и разгружено 0,95 млн тонн грузов. В ноябре прошлого года через эстонские порты прошло три млн тонн грузов.

С начала 2021 года грузооборот портов страны составил 36,3 млн тонн.

ГАО «Эстонская железная дорога» (Eesti Raudtee) прогнозировала в начале 2021 года, что объем перевозимых грузов для морских портов в 12,5 млн тонн — примерно на 1 млн тонн больше, чем в 2020 году. Рост объемов грузовых перевозок аналитики госпредприятия связывали, в основном, с транзитными грузами из Белоруссии и Украины.