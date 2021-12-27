Красногорск, , 13:00 — REGNUM Строительство дорог не только повышает качество жизни населения Подмосковья, но и оказывает положительное влияние на экономику. Об этом 27 декабря сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

Строительство дорог Volgograd.ru

При этом в рамках указанной работы важно поддерживать контакты с федеральными ведомствами — обратился к своим подчиненным губернатор.

«Мы продолжаем строить дороги, развязки, как на региональных трассах, так и на федеральном уровне. Очень важно взаимодействие с Федеральным дорожным агентством. Это очень заметно сказывается на экономике, качестве жизни людей. Поэтому каждый такой проект — залог успеха», — сказал Воробьев.

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