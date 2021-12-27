Багдад, 27 декабря, 2021, 13:00 — ИА Регнум. Представители коалиции оппозиционных партий Ирака «Шиитская координационная сеть» обратились к правительству страны с просьбой не допустить краха системы местного управления. Об этом 27 декабря сообщает телеканал Al-Sumariya.

Olle Eriksson Протест в Ираке

По данным журналистов, в оппозиции считают, что ряд политических сил в стране используют состояние «переходного периода» в Ираке для усиления своих позиций в ряде регионов страны. В ноябре 2021 года в Ираке прошли парламентские выборы, однако правительство до сих пор не сформировано. На фоне политического кризиса в стране, представители некоторых политических сил оказывают давление на ряд высокопоставленных лиц.

«Мы выражаем серьезную озабоченность и неприятие незаконного давления и угроз, оказываемых на семьи губернаторов и руководителей учреждений и ведомств с целью заставить их уйти в отставку в нарушение закона и конституции, а также в нарушение правовых и административных рамок и под предлогами, мотивы которых хорошо известны», — заявили представители оппозиции.