Таллин, 27 декабря, 2021, 12:50 — ИА Регнум. За последние семь дней, включая длинные рождественские выходные 24 — 26 декабря, число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Эстонии выросло на 16%. Об этом сообщил Департамент здоровья страны со ссылкой на собственные данные.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Так, с 20 по 26 декабря в Эстонии были выявлены 4 449 новых случаев заражения. Неделей ранее заболели 3 846 человека.

Заболеваемость коронавирусом растет в Эстонии вторую неделю подряд с середины декабря 2021 года. В последнюю неделю октября нынешнего года число ковид-заражений было максимальным за весь год — еженедельно положительным оказывались ковид-тесты у 12 000 человек. После этого число заражений шло на спад.

По положению на утро воскресенья, 26 декабря, в госпитализации нуждались 229 пациентов с коронавирусом. Двухнедельная кумулятивная заболеваемость за семь дней выросла до 624 случая на 100 000 человек.

По данным департамента, в Эстонии обнаружены уже 1 513 человек с коронавирусом, в случае которых генотипирование указывает на штамм «Омикрон». Пока что в Эстонии доминирующим штаммом является «Дельта», но, по оценкам экспертов, уже скоро эту позицию займет омикрон.