Уфа, , 12:58 — REGNUM Один человек погиб в результате дорожно-транспортного происшествия с участием грузового тягача на трассе в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД.

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Сообщается, что днем 27 декабря в Туймазинском районе на 49 км автотрассы Белебей — Николаевка — Туймазы — Бакалы около деревни Никитинко столкнулись автомобиль «Chevrolet Niva» и грузовой тягач «Volvo».

В результате дорожно-транспортного происшествия, водитель «Chevrolet» получил не совместимые с жизнью травмы. Сейчас специалист устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе в Башкирии один человек погиб, еще одиннадцать пострадали.