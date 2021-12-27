В Башкирии на трассе произошло ДТП с участием грузового тягача
Уфа, 27 декабря, 2021, 12:58 — ИА Регнум. Один человек погиб в результате дорожно-транспортного происшествия с участием грузового тягача на трассе в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД.
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ДТП
Сообщается, что днем 27 декабря в Туймазинском районе на 49 км автотрассы Белебей — Николаевка — Туймазы — Бакалы около деревни Никитинко столкнулись автомобиль «Chevrolet Niva» и грузовой тягач «Volvo».
В результате дорожно-транспортного происшествия, водитель «Chevrolet» получил не совместимые с жизнью травмы. Сейчас специалист устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе в Башкирии один человек погиб, еще одиннадцать пострадали.