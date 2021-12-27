Красноярск, , 12:49 — REGNUM На прошедшей неделе в городе Красноярске преобладала морозная погода, сообщили ИА REGNUM 27 декабря в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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Температура воздуха в течение недели в столице Красноярского края была от — 23 до — 29 °C ночью и от — 15 до — 24 °C днём.

По данным синоптиков, в начале и середине предстоящей недели в Красноярске ожидается потепление, пройдёт небольшой снег. Ночью столбики термометров опустятся от — 8 до — 21 °C. Днём будет от — 3 до — 12 °C.

В новогодние праздники вновь начнётся похолодание, будет идти небольшой снег. Ночью 31 декабря температура воздуха составит — 18, — 20 °C, днём — 13, — 15 °C.

По предварительным данным, в новогоднюю ночь температура составит — 15, — 17 °C. Днём 1 января прогнозируется около — 14 °C.

В конце недели ожидается дальнейшее понижение температуры до — 25 °C ночью и не выше — 20 °C днём. На дорогах сохранится гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске продлён режим «чёрного неба».

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