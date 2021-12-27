Барнаул, 27 декабря, 2021, 12:48 — ИА Регнум. В Алтайском крае за мошенничество и растрату осудили бывшего главу и главного специалиста Лебяжинской сельской администрации Барнаула. Как сообщает 27 декабря помощник руководителя территориального СУ СК РФ Елена Коновалова, суд назначил бывшему главенаказание в виде четырёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. Бывшему главному специалисту присудили 3,5 года лишения свободы условно, с испытательным сроком два года.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

Преступление выявлено сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю.

Напомним, в начале февраля 2021 года теперь уже бывшего чиновника задержали. Главой Лебяжинской сельской администрации Центрального района Барнаула Андрей Овсянников работал в февраля 2016 года по 13 декабря 2017 года (затем был избран главой Троицкого района Алтайского края).

По версии следствия, с июля по декабрь 2017 года подложные документы о якобы проведённых культурно-массовых мероприятиях «принесли» главе и его помощнику 157 тысяч рублей «доходов». Кроме того, с декабря 2017 по март 2018 года за якобы осуществленные работы по обустройству дамбы и расчистке водопропускных сооружений на территории района удалось «заработать» ещё более 450 тысяч рублей.

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«Вот и завершилось очередное чиновничье уголовное дело. В этот раз против бывшего главы Лебяжинской администрации (а позже и Октябрьского района Барнаула) Андрея Овсянников. Тот присвоил маленько бюджетных денег — по фиктивным контрактам и на строительство дамбы в озере Лебяжьем, которая так и не появилась.

Забавно вот что. Дело Овсянникова в очередной раз закрепило давно известный тренд: когда более-менее облеченный властью чиновник уходит по собственному желанию. Это в 9 из 10 случаев означает: им заинтересовались силовики. Вслед за увольнением у таких кадров почти всегда летит уголовка. Что мы в уходящем году наблюдали не один раз, вспомним того же министра транспорта Дементьева», — отмечает телеграм-канал «Алтайские крайности».

Как сообщало ИА REGNUM, до прихода на работу в мэрию Барнаула Овсянников работал главой Троицкого района. Там он «прославился» тем, что использовал служебный автомобиль для личных поездок из райцентра в Барнаул.

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