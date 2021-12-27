Казань, , 13:00 — REGNUM Жительницу Тюлячинского района Татарии, которая являлась агентом одного из институтов города Казани, подозревают в хищении более 1,3 млн рублей. Женщина устраивала на учебу граждан, а полученные денежные средства в кассу вуза не вносила, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

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В обязанности подозреваемой также входило составление личных дел студентов и передача их в институт, обеспечение логинами и паролями для заочного обучения, предоставление студентам счета и реквизитов института для оплаты, их уведомление об оплате за обучение. Сотруднице образовательного учреждения за каждый год учебы (4−5 лет) систематически передавались на руки деньги, а по истечении срока студенты должны были получить диплом о высшем образовании, однако деньги в кассу она не передала.

Общий ущерб составил свыше 1,3 млн рублей. Подозреваемая находится под домашним арестом сроком до 13 января 2022 года. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Ранее ИА REGNUM сообщало, ректору Казанского федерального университета Ильшату Гафурову предъявлено обвинение по двум эпизодам.

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