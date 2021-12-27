Екатеринбург, 27 декабря, 2021, 12:49 — ИА Регнум. Средняя зарплата свердловчан за год выросла на 9,5%. Местные жители в среднем получают 47 862 рубля. Такие данные приводит Свердловскстат.

Ника Егорова Зарплата

Наиболее высокой зарплата в области оказалась у финансистов и страховщиков. В среднем им платят 75,5 тысяч рублей в месяц. Меньше всех заработали, согласно данным Свердловскстата, сотрудники гостиниц и предприятий общепита — всего 26,7 тысяч рублей.

В числе лидеров роста средней зарплаты за год оказались сферы инновации и связи, а также сельского и лесного хозяйства. В этих сферах прирост зарплаты составил около 17%.

Отметим, самые низкие зарплаты в регионе были в январе. В среднем 42,9 тысяч рублей. Самые высокие в мае — около 51 тысяч рублей.