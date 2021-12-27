27 декабря 2021 | Время чтения 4 мин

Анатолий Кошкин, , 13:22 — REGNUM Сегодня корреспонденты ТАСС сообщили из Токио, что японское правительство не намерено давать оценку словам бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ, который в одном из интервью заявил, что во время пребывания на посту главы правительства был готов заключить мирный договор с Россией на основе передачи меньшей части островов южной части Курил, на которые претендует Токио. Другими словами, определенно дано понять, что об изменении «базовой позиции» о «возвращении» Японии всех принадлежащих РФ южнокурильских островов не может быть и речи. Сказано это не только на внутреннюю аудиторию, но и в адрес Москвы, где на удивление кое у кого все еще сохраняются призрачные надежды на «полюбовное», то есть компромиссное, разрешение навязываемого японцами якобы существующего «спора» о Курилах.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы хотели бы воздержаться от комментариев по этому поводу», — заявил в понедельник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно. «Правительство Японии придерживается курса на то, чтобы решить вопрос о принадлежности четырех северных островов и заключить на такой основе мирный договор с Россией, не откладывая это до будущих поколений», — отметил он.

Секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно 首相官邸

Мы уже не раз отмечали грубое нарушение японским правительством положений Советско-японской совместной декларации 1956 года, в которую по волюнтаристскому настоянию тогдашнего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева было вписано его обещание «передать» Японии в виде жеста доброй воли или дара уже входившие в состав СССР остров Шикотан и острова Плоские, Хабомаи по-японски. Однако, и это принципиально важно, в той же декларации четко указано, что такая передача возможна только после подписания и, разумеется, ратификации советско-японского мирного договора, ставящего окончательную точку в послевоенном урегулировании между двумя странами.

Игнорируют в Японии и отчего-то не используют в Москве и тот факт, что личные посулы Хрущева японцам были по его же указанию дезавуированы, когда в 1960 году Токио вместо мирного договора заключил открыто направленный против СССР и КНР военный союз с США, предоставивший американским военным право иметь многочисленные базы на Японских островах. Правительство Советского Союза заявило тогда, что наличие такого японо-американского договора делает невозможными уступки, в результате которых будет расширена территория, используемая иностранными, то есть американскими, войсками. Нет необходимости напоминать, что за прошедшие годы американцы не только не ушли из Японии, а превратили ее в имеющий глобально стратегическое значение «непотопляемый авианосец», нацеленный теперь на Россию и тот же Китай.

Трудно понять японских политиков, которые строят свои отношения на заведомо искаженной, а потому ложной, установке, основанной не на международном праве и общепринятых нормах, а на заведомо неосуществимых реваншистских устремлениях и мечтах.

Курильские острова Anatoly Gruzevich

Не менее трудно уразуметь, чем руководствовался бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ, когда, если верить японским СМИ, соглашался ограничить притязания Японии на Курильские острова. Ведь он хорошо знает, что общественное мнение не поддерживает такое «разрешение» проблемы «северных территорий», а японский парламент не ратифицирует такой «мирный договор», ибо против него выступит не только оппозиция, но и многие однопартийцы Абэ из правящей Либерально-демократической партии.

Как бы то ни было, японское правительство, проигнорировав недавний официальный протест Москвы против организации в Японии провокационной выставки, посвященной притязаниям Токио на российские земли, и проведения близ наших границ в районе Курил не менее провокационных японо-американских военных учений, сегодня подтвердило неизменность, по сути, ультимативной позиции о «возвращении» островов, причем всех и сразу. Остается недоумевать по поводу заявленной позиции президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, которые в телефонных разговорах со своими японскими коллегами по своей инициативе высказались за продолжение активных переговоров о заключении между двумя странами мирного договора. Недоумевать потому, что лидеры нашей страны, уверен, отдают себе отчет в том, что в таких переговорах японское правительство видит единственную цель — вынудить Москву неизвестно ради чего и вопреки протестам внутри России пойти на беспринципные территориальные уступки, что ныне, напомним, запрещено и Конституцией РФ. И тут не помогут хитроумные дипломатические увертки и попытки представить такие уступки как «делимитацию и демаркацию». Российский народ уже насмотрелся на осуществленные властями за его спиной ущемляющие интересы нашей страны примеры сдачи «ради дружбы» территорий и акваторий России.

Так что в известном смысле стоило бы поблагодарить нынешнее японское правительство, которое, в отличие от «друга Синдзо», отбросило недостойные попытки подманить российское правительство экономическими «пряниками» и прямо заявляет, что, не получив все «северные территории» с омывающими их богатейшими акваториями, «мирный договор» с Россией не подпишет.