Джакарта, , 12:48 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо хочет, чтобы провинция Бали стала всемирным центром оздоровительного туризма, сообщает CNN Indonesia.

Джоко Видодо Presidenri.go.id

Глава государства присутствовал на церемонии по закладке первого камня для строительства Балийской международной больницы в Денпасаре.

«Это увеличит число туристов на острове Бали», — заявил Джоко Видодо.

Больница, построенная на площади 41,5 гектара, будет соответствовать международным стандартам.

По словам президента, до сих пор два миллиона человек ежегодно выезжают на лечение за границу. Строительство Балийской международной больницы займет около двух лет. Больницу откроют в середине 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия получила почти девять миллионов доз вакцины против коронавируса от дружественных стран.

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