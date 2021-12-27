Москва, , 12:51 — REGNUM Новым министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий может стать губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Readovka в своем телеграм-канале.

Алексей Дюмин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«О его назначении официально будет объявлено в ближайшее время», — анонсировало новое назначение издание.

Дюмин долгое время работал в личной охране президента России, после чего был назначен губернатором Тульской области. Предыдущий глава МЧС Евгений Зиничев трагически погиб 8 сентября 2021 года, пытаясь во время межведомственных учений спасти жизнь другого человека.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ и телеграм-каналы не впервые прогнозируют назначение главой МЧС того или иного претендента.

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