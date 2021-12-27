Москва, , 12:46 — REGNUM Формально Bitcoin по-прежнему находится в нисходящем тренде, возникшем после того как криптовалюта установила новый ценовой рекорд вблизи $68 тысяч, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский.

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«Если неделю назад котировки находились около уровня в $46 тысяч, то к текущему моменту они успели отрасти до $51 тысячи, где и встретили сильное сопротивление со стороны продавцов, не желающих пускать цены дальше вверх.

В рамках текущего отскока от минимумов прошлой недели котировки вполне могут вырасти до $52 тысяч, однако говорить о полноценном возобновлении ралли и дальнейшем движении вверх можно будет лишь в случае ухода котировок выше $56 тысяч, в то время как пока риски падения Bitcoin до $44 тысяч и ниже сохраняются.

Каких-либо серьезных позитивных или негативных новостных факторов на рынке не присутствует. Центробанк России вновь негативно высказывается о криптовалюте, в то время как в США сенаторы планируют представить новый проект о регулировании криптовалют.

Подобные инфоповоды появляются регулярно и как-то на котировки не влияют. Для движения рынка вверх по аналогии с началом 2021 года или даже с концом 2017 года требуется появление ярких событий, способных воодушевить людей на активные покупки.

На данный момент подобного ажиотажа попросту не наблюдается», — высказал своё мнение эксперт.

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