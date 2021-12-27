Москва, , 12:45 — REGNUM Россия и Соединенные Штаты проведут переговоры по гарантиям безопасности сразу после новогодних праздников, заявил 27 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров Иван Шилов, ИА REGNUM

«Именно с Соединёнными Штатами мы будем проводить основной раунд переговоров (по гарантиям безопасности), который состоится сразу по завершении новогодних каникул», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия рассчитывает получить от США конкретные ответы на предложения по гарантиям безопасности в январе 2022 года.

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