Сургут, Югра, , 12:45 — REGNUM В Сургуте в новом клиническом центре охраны материнства и детства приняли первые роды. Об этом сообщается на страницах центра в социальных сетях.

Малыш (сс) Pexels

Первый ребёнок — мальчик весом 3,45 кг, рост 53 см — в новом здании Центра охраны материнства и детства Сургута родился 25 декабря 2021 года. Роды принимала команда высококвалифицированных специалистов.

За два с половиной дня работы здесь родились 13 девочек и 17 мальчиков.

Напомним, Сургутский центр охраны материнства и детства что площадью более 78 тыс. кв. метров должны были сдать в 2017 году. Объект на протяжении четырёх лет являлся одним из дорогостоящих долгостроев Югры.

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