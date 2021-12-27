Астана, 27 декабря, 2021, 12:53 — ИА Регнум. Террористические группировки в Сирии стали действовать более активно, страны-гаранты астанинского процесса — Россия, Иран и Турция — работают над повышением эффективности борьбы с террористами, рассказал спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев в опубликованном 27 декабря интервью ТАСС.

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Он отметил, что в Сирии, особенно в Идлибе, по-прежнему действует большое количество радикальных группировок. Увеличилось количество терактов, то есть группировки действуют исподтишка — атакуют силовиков и примирившихся боевиков.

«Это настораживает. Сирийские службы безопасности пока с этим справляются, но необходимо принимать более активные меры», — сказал Лаврентьев.

В целом война в Сирии закончилась, теперь у этого государства и его партнёров по урегулированию обстановки «несколько другие приоритеты». Борьбу с терроризмом нужно продолжать, Россия, Иран и Турция в ходе консультаций пытаются найти и выработать механизмы, которые повысили бы эффективность этой борьбы и снизили уровень напряжённости.

Так, в последнее время активизировались спящие ячейки «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ежедневно погибают силовики. Вместе с тем с начала прошлой астанинской встречи в июле 2021 года провокаций в районе идлибской зоны деэскалации стало едва ли не в десять раз меньше. Это примечательный факт, сказал Лаврентьев.

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