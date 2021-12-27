Тула, , 12:43 — REGNUM Губернатор Тульской области Алексей Дюмин может возглавить МЧС России. Информация об этом появилась 27 декабря.

Алексей Дюмин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Новым главой МЧС может стать Алексей Дюмин», — сообщил, в частности, телеграм-канал издания Daily Storm.

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября на учениях в Норильске. Врио главы МЧС стал Александр Чуприян, занимавший должность первого заместителя министра.

На днях пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков, комментируя вопрос о назначении главы МЧС, заявил, что кадровые вопросы заранее «мы никогда не анонсируем».

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин занимает должность с 2016 года, в сентябре 2021 года он был переизбран на новый срок. До прихода в Тульскую область занимал пост заместителя министра обороны России.