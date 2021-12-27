Москва, , 12:43 — REGNUM Военная мобилизация женщин на Украине служит показателем уровня военной истерии в этой стране. Об этом 27 декабря заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии.

Валентина Матвиенко Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Куда дальше идти? Там абсолютная внутри деградация происходит: в экономике, в социальной защите людей. Сейчас как это оценить? На Украине объявлена военная мобилизация женщин! Все женщины, даже беременные, должны и обязаны пойти в военкомат и встать на учёт. Как это назвать, кроме как не военной истерией и страхом, который каждый день даже из утюга, не только из телевизора и радио идут — Россия готовится к войне», — заявила Матвиенко.

«Я не знаю ни одной страны, где была бы объявлена военная мобилизация женщин, если я не ошибаюсь, вплоть до 60 лет», — указала она.