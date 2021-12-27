Москва, , 12:41 — REGNUM Число заражений коронавирусом в Москве за последние сутки выросло на 2239 случаев. Об этом 27 декабря сообщили в столичном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В предыдущие сутки, 26 декабря, выявили 2180 заражений коронавирусом. Всего в столице за период пандемии выявили 2 021 841 случай заражения вирусом.

«За сутки госпитализировано 658 человек, скончались 68 пациентов», — рассказали в штабе.

Кроме того, в настоящее время оборудование ИВЛ поддерживает жизни 523 человек.