Москва, , 12:40 — REGNUM Российские космонавты на Международной космической станции (МКС) приготовят к новогоднему столу селедку под шубой. Об этом 27 декабря рассказал в ходе сеанса связи с журналистами космонавт государственной корпорации «Роскосмос» Антон Шкаплеров.

МКС

«На новогоднем столе будет все самое вкусное — черная икра, мандарины. Собираемся с Петром (Дубровым) делать селедку под шубой, снимем на видео», — сказал он.

Также Шкаплеров уточнил, что 31 декабря МКС сделает вокруг Земли 16 витков и рассказал, что со станции можно будет увидеть и праздничные салюты.

«Довольно большое расстояние. (Они видны как) большие вспышки, которые сравнимы с моментом, когда происходят молнии», — добавил российский космонавт.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря стало известно, что российские специалисты начали прорабатывать систему стыковки спутников в космосе, которая позволит сводить с орбиты неисправные аппараты.