Москва, , 12:40 — REGNUM Признание лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо «временным президентом Венесуэлы» и наделение его правом оспорить решение нижестоящей инстанции по делу о венесуэльском золоте окончательно дискредитировало Верховный суд Великобритании. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала 27 декабря в своём телеграм-канале.

Хуан Гуайдо Alexcocopro

Она отметила, что позиция британского суда, согласно которой законно избранного лидера Венесуэлы Николаса Мадуро нельзя «считать президентом ни для каких целей», обеспечивает оппозиционеру Гуайдо доступ к венесуэльским миллиардам. При этом законному владельцу — Венесуэле — отказали в этом доступе британские банки и правительство.

Деньги нужны Венесуэле на борьбу с эпидемией коронавируса и её последствиями, но про этот аспект «забыли все правочеловеки», отмечает дипломат. Про логику можно не говорить: контактирует официальный Лондон с Каракасом, а не с Гуайдо.

«Столетиями неимоверными усилиями поддерживавшаяся на плаву легенда о британском правосудии как о «последнем честном брокере» пошла ко дну», — подчеркнула Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, Высокий суд Лондона в 2019 году признал Гуайдо главой Венесуэлы, а правительство Мадуро лишил доступа к золотым слиткам общей стоимостью более $1 млрд. Апелляционный суд Англии отменил это постановление, но юристы Гуайдо решили это оспорить. Верховный суд Великобритании 20 декабря вернул в Коммерческий суд дело о венесуэльском золоте, инициированное апелляцией Гуайдо. Позднее будет вынесено окончательное решение о доступе к венесуэльскому золоту.

Читайте также: Венесуэла больше года не имеет доступа к своим золотым запасам в Лондоне