Петрозаводск, , 12:40 — REGNUM В Карелии Петрозаводский городской суд по совокупности преступлений приговорил главу отделения центра «Мемориал» (НКО, признанная в РФ иностранным агентом) историка Юрия Дмитриева к 15 годам колонии, сообщил 27 декабря его адвокат Роман Масалаев.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

«Да, суд признал виновным и назначил 15 лет строгого режима по совокупности преступлений», — сказал он РИА Новости.

Историк признан виновным в развратных действиях над несовершеннолетней приемной дочерью, изготовлении детского порно и незаконном хранении оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2020 года суд признал Дмитриева виновным в совершении сексуального насилия над несовершеннолетней приёмной дочерью и приговорил его к 3,5 годам лишения свобод.

В сентябре того же года Верховный суд Карелии пересмотрел ранее вынесенное решение и увеличил ему срок до 13 лет, в то время как гособвинение просило 15 лет колонии.