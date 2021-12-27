Эр-Рияд, , 12:48 — REGNUM Международная коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, возложила вину за продолжающуюся войну в Йемене на повстанцев и членов движения «Хезболла». Об этом в интервью агентству Al-Akhbar-Al-Saudia заявил официальный представитель коалиции бригадный генерал Турки аль-Малики.

С его слов, «Хезболла» и йеменские повстанцы используют территорию международного аэропорта Саны и других гражданских объектов для новых обстрелов Саудовской Аравии.

По данным аль-Малики, повстанцы выпустили 430 баллистических ракет по территории королевства и совершили 851 рейд на приграничные районы страны. Аль-Малики возложил ответственность за смерти мирных жителей на хуситов и их союзников из «Хезболлы», добавив, что коалиция продолжит наносить удары по йеменской территории.

«Смерти гражданских лиц в Саудовской Аравии — это красная линия. Лидеры хуситов должны быть готовы к тому, чтобы прятаться, потому что мы доберемся до них на их улицах и в штаб-квартирах, о которых нам хорошо известно», — заявил аль-Малики.