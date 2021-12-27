Варшава, , 12:39 — REGNUM Сейм Польши по инициативе президента республики Анджея Дуды утвердил новый государственный праздник — День Великопольского восстания. Об этом сообщает Polskie Radio.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Восстание, прозванное впоследствии Великопольским, вспыхнуло в декабре 1918 года в ответ на политику Германии, руководство которой не позволило совершить визит в оккупированный Познань польскому пианисту Игнацию Яну Падеревскому.

25 декабря 1918 года пианист прибыл в немецкий Данциг (ныне польский Гданьск) на борту британского крейсера «Конкорд». На следующий день он, не взирая на запрет немецких властей, приехал в Познань. Он был задержан, но это вызвало большую манифестацию местных жителей города.

Эти события произошли вскоре после окончания Первой мировой войны. Польское население занятых Германией Познани и Гданьска выступило против немецкой оккупации. Манифестанты требовали возвращения Польше земель, которые были завоеваны Пруссией.

Ожесточенные бои повстанцев с немецкой администрацией продолжались до перемирия в Трире, заключенного 16 февраля 1919 года. Судьба освобожденной Польши окончательно решилась в подписанном 28 июня Версальском договоре, который отдал Польше Гданьск и Познань.

День Великопольского восстания будет ежегодно отмечаться 27 декабря.