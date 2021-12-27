Москва, , 12:39 — REGNUM Россия никогда не планировала нападение на Украину, но имеет сценарий адекватных мер на все случаи развития событий в соседней стране. Об этом 27 декабря заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии.

Валентина Матвиенко Council.gov.ru

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«Никаких планов России нападать на Украину не было и нет. По последним опросам, 80% наших граждан считают украинский народ братским народам. Поэтому совершенно очевидна вся фейковая история о формировании общественного мнения мирового против России, что Россия готовит военную операцию», — заявила Матвиенко.

«У России на все случаи развития событий есть сценарий адекватных мер. И мы надёжно защищаем свою границу — здесь ни у кого из наших граждан не должно быть никаких малейших сомнений на этот счёт. Граница России защищена надёжно, и мы имеем право размещать свои войска, проводить учения на своей территории там, где мы считаем нужным», — указала она.