Уфа, , 12:40 — REGNUM Более 1,5 тысяч свалок намерены ликвидировать к 2024 году в Башкирии. Об этом 27 декабря сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров на совещании в республиканском правительстве, посвященном вопросам функционирования системы обращения с твердыми коммунальными отходами.

Свалка Oblkompriroda.volgograd.ru

Сообщается, что в настоящее время все населенные пункты в Башкирии охвачены услугой по вывозу отходов. Во всех муниципальных образованиях смонтированы контейнерные площадки и установлены контейнеры.

«Нам предстоит большая работа по ликвидации несанкционированных свалок. К 2024 году нужно ликвидировать 1551 свалку. Также усилить работу по созданию инфраструктуры для сортировки, переработки отходов», — приводит пресс-служба слова Назарова, который отметил, что в 2021 году в республике особое внимание уделялось качеству оказания услуг населению.

По словам премьер-министра, в 2022 году нужно начать создавать отходоперерабатывающую промышленность в регионе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в автопарке регоператоров по обращению с твердыми коммунальными отходами в Башкирии насчитывается свыше 800 единиц техники.