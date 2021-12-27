Чебоксары, , 12:37 — REGNUM В Чувашии количество вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом продолжает снижаться. При этом регистрируют очередные летальные исходы от ковида. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По сведениям на 27 декабря, в Чувашии лабораторно подтверждено ещё 77 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, что на один меньше, чем было выявлен сутками ранее. За последний месяц, с 28 ноября по 26 декабря, суточное число выявляемых случаев заражения коронавирусом снизилось со 155 до 77.

Всего с начала пандемии в республике официально подтверждено 46 250 случаев заражения коронавирусом, из них выздоровели 40 364 человека. Доля вылечившихся составляет 87,27%. Из них за последние сутки победили болезнь 59 человек.

Жертвами пандемии в Чувашии стали ещё 20 ковидных больных. Всего в республике умерли 3811 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее минздрав Чувашии получил более 40 млн рублей из резервного фонда республики на борьбу с коронавирусом. До этого ведомству перечислили из «резерва» почти 319 млн рублей на укрепление материально-технической базы больниц.