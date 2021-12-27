Новосибирск, 27 декабря, 2021, 12:35 — ИА Регнум. Власти Новосибирской области в 2021 году приобрели для детей-сирот 700 квартир, что в два раза больше, чем в 2020 году. Всего на эти цели было потрачено более 1,3 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Александр Тырышкин Новосибирск

Росту показателей способствовало введение жилищных сертификатов на сумму 1,6 млн рублей, которой воспользовались уже 228 граждан. По сертификату приобретаемое жильё сразу оформляется в собственность получателя.

«Дополнительно можно привлекать собственные средства, материнский капитал, ипотечный и потребительский кредиты. В 2022 году размер выплаты по сертификату увеличится до 1,8 млн рублей», — отметили в правительстве.

Сироты, не успевшие в уходящем году получить жильё, могут претендовать на компенсацию платы за съём квартиры в размере 5−15 тыс. рублей в месяц. На эти цели в региональном бюджете предусмотрено около 30 млн рублей.

Добавим, что в настоящее время в очереди на получение жилья в области состоит порядка 3 тыс. сирот.