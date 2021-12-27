* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 12:34 — REGNUM Заместитель премьер-министра движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на встрече с представителями шиитов из разных провинций Афганистана заявил, что все этнические группы будут принимать участие в действующей системе управления государством.

В парламенте Афганистана Gemini.info.usaid.gov

По сообщению регионального офиса информационного агентства «Тасним», заместитель премьер-министра движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по политическим вопросам маулави Абдул Кабир заявил на встрече с представителями шиитов из разных провинций страны: «Исламский Эмират — это общий дом для всех и все этнические группы будут принимать участие в действующей системе управления государством».

»Требования и предложения шиитов будут рассмотрены, и это будет обсуждаться на уровне руководства Исламского Эмирата», — добавил Абдул Кабир.

По его словам, в случае необходимости с губернаторами соответствующих провинций свяжутся для решения всех проблем. Заместитель премьер-министра «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также подчеркнул, что правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не только обеспечивает безопасность, но и несёт ответственность за благополучие афганского народа.

Инамулла Самангани, заместитель пресс-секретаря талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), недавно сказал о встрече маулви Абдул Кабира с рядом шиитских деятелей: «На этой встрече было подчеркнуто, что шииты могут без проблем выдвигать свои требования и проблемы».

Заместитель премьер-министра «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также подчеркнул, что новое афганское правительство работает над обеспечением работой всех квалифицированных афганцев.