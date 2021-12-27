Красногорск, , 12:42 — REGNUM На пост министра экологии и природопользования Подмосковья планируется назначить первого замглавы ведомства Тихона Фирсова. Об этом 27 декабря сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

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«Министром экологии мы назначаем Тихона Фирсова, который реализовывал проекты, которые входят в компетенцию министерства экологии», — сказал глава Подмосковья.

Ранее Воробьев сообщил, что заместитель председателя правительства — министр экологии и природопользования Подмосковья Андрей Разин переходит на работу в министерство сельского хозяйства России.

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