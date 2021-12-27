Вологда, 27 декабря, 2021, 12:32 — ИА Регнум. В Верховажском районе Вологодской области стартовал Пятый Благотворительный марафон для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-инвалидов, детей из многодетных семей. Марафон проводится с 2017 года и представляет собой программу бесплатных спектаклей и праздничных программ для детей. Об этом ИА REGNUM заявил начальник департамента культуры и туризма Вологодской области Владимир Осиповский.

Юлия Карнаева ИА REGNUM В предвкушении Нового года

По его словам, Благотворительный марафон продлится чуть больше месяца и завершится 9 января 2022 года. Мероприятия запланированы в пяти районах области — Верховажском, Кирилловском, Кадуйском, Междуреченском и Шекснинском, а также в областной столице.

6 декабря марафон открыл Вологодский драматический театр, представивший в Верховажском районном Доме культуры спектакль «День рождения Снегурочки».

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В рамках марафона будут организованы 26 творческих показов новогодних детских спектаклей, представлений, праздничных программ, интерактивных занятий и мастер-классов, подготовленных Вологодским драматическим театром, Вологодским театром для детей и молодежи, Театром кукол «Теремок», Вологодской областной картинной галереей, Вологодской филармонией имени В.А. Гаврилина, Вологодским государственным музеем-заповедником, областной библиотекой.

Драматический театр будет показывать сказку «День рождения Снегурочки», Театр для детей и молодежи — спектакль «Кот в сапогах». Театр кукол «Теремок» представит спектакль «Раз, два, три! Елочка, гори!», а Вологодская филармония — программу «Новогодний переполох в тридевятом царстве» в исполнении ансамбля народной музыки «Солнцеворот». Благотворительное новогоднее представление фонда «Во имя добра» «В поисках Нового Года» покажет Вологодский музей-заповедник, а картинная галерея — интерактивную программу «Школа волшебства и чародейства Хогвартс, или По следам Гарри Поттера».