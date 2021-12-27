Сеул, 27 декабря, 2021, 12:30 — ИА Регнум. Кандидат в президенты от основной оппозиционной партии «Сила народа», бывший генеральный прокурор страны Юн Сок Ёль по-прежнему опережает по популярности кандидата от правящей Демократической партии «Тобуро», экс-губернатора провинции Кёнгидо Ли Чжэ Мёна. Об сообщает KBS со ссылкой на исследовательскую компанию Realmeter.

Иван Шилов ИА REGNUM Опрос

Согласно результатам опроса, проведенного с 19 по 24 декабря среди 3090 человек, за Юн Сок Ёля готовы проголосовать 40,4% респондентов, а за Ли Чжэ Мёна — 39,7%. Разница в 0,7% находится в предела погрешности ±1,8% при уровне достоверности в 95%.

Известно, что за неделю экс-генпрокурор потерял 4% голосов, а бывший губернатор провинции Кёнгидо, напротив, добавил — 1,7%.

За ними по популярности следуют кандидат от оппозиционной Народной партии Ан Чхоль Су (5,6%) и кандидат от партии Справедливости Сим Сан Чжон (2,9%).

Уровень поддержки правящей Демократической партии «Тобуро» составил 32,7%, оппозиционной партии «Сила народа» —37,2%.