Санкт-Петербург, , 12:38 — REGNUM За минувшие сутки в Ленобласти лабораторным путем подтвердился еще 341 случай инфицирования коронавирусом, что на пять случаев меньше, чем днем ранее. Об этом 27 декабря сообщили в региональном оперативном штабе. Общее число случаев в Ленобласти превысило 100 тыс. за время пандемии.

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Наибольшее число новых случаев заражения выявлено в крупных населённых пунктах, таких как Кириши (36), Тихвин (26), Гатчина (19), Всеволожск (16), Пикалёво (14), Мурино (12).

Всего с начала пандемии в Ленобласти коронавирусом заразились 100 235 человек, из них 84 104 вылечились, в том числе 558 пациентов были выписаны за минувший день. Умерло 2983 человека, в том числе пять летальных случаев было зарегистрировано в последнее воскресенье года, что на один меньше чем днем ранее.

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